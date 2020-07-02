Вязание простого полотна в виде сетки при помощи крючка порой дает невероятный результат. Существуют специальные методики, позволяющие использовать сетку крючком? как основу для заполнения различными элементами.

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Вязальный крючок – инструмент, предоставляющий возможность создать множество вариантов сеток самых разных видов.

Сетка крючком: для чего применяется

Наиболее распространено использование филейного вязания сетки, связанной крючком для таких изделий, как:

скатерти;

салфетки;

кружева на рушниках, наволочках и пр.;

шторы, занавески;

сумки и пр.

Не выходят из моды изысканные полотна, созданные крючком в технике ирландского кружева, когда вяжется сетка, соединяющая мотивы в виде цветов, лепестков, кружочков и пр. элементов. На основе сеток различных видов можно связать крючком модные вещи:

платья (от мини-платьиц до длинных свадебных нарядов);

кофточки;

туники;

кардиганы;

жакеты;

платки, косынки и пр.

Даже для мужчин в жару отличным вариантом станет сетчатая майка или футболка. Это комфортно и вместе с тем элегантно.

Сетка крючком: какие виды можно связать

Крючком любая вязальщица, даже неопытная, может связать сетку любого из таких видов:

простую филейную;

в виде чешуек;

типа пчелиных сот;

с узелками внутри ячеек (французская сетка);

с ромбовидными ячейками;

с ячейками V- образными и пр.

Толщина пряжи зависит от назначения изделия. Цветовая палитра сеток крючком практически безгранична, вплоть до чередования разноцветных полосок и использования меланжевых нитей.

Пряжа может быть любой, это находится в зависимости от желания мастерицы с учетом цели вязания сетки крючком.

Годятся нити из таких материалов: шелка, шерсти, акрила, хлопка, льна, а также смешанных волокон. Простая пряжа и несложные движения вязальным крючком помогут создать сетку какого угодно вида.

Вязаные изделия на основе сетки, связанной крючком, всегда выделяются самобытностью, оригинальностью. Ручная работа высоко ценится именно за эксклюзивность, стоит только использовать творческие задатки. Элементарная сетка при помощи крючка может превратиться в уникальное изделие.

Сетка из воздушных петель (косая сетка)

Такая сеточка вяжется чередованием воздушных петель и столбиков без накида или полустолбиков по кругу или по прямой по схеме:

Такое полотно часто используют как фоновое, хотя встречаются изделия, в основном летние, связанные полностью из косой сетки. Ячейки в сетке располагаются в шахматном порядке, а их величина зависит от количества возд. петель. Уплотнить полотно можно за счет вывязывания фестонов между возд. петлями или увеличения количества ст. без накида.

Как красиво сделать прибавки в сетке из воздушных петель:

Сетка из воздушных петель, схема для поворотных рядов ( в данной схеме столбики без накида можно заменить соединительными столбиками):

Филейная сетка

Самая распространенная и простая сетка, которую используют рукодельницы в изделиях — филейная. Ее легко можно модифицировать: вместо 1 в.п. (см схему) вязать между столбиками 2 или 3, ст. с нак. можно заменить на полустолбики с нак. или столбики с 2-мя нак., либо вязать сетку в шахматном порядке. Существует даже термин «филейное кружево» — он объединяет все изделия, которые вяжут на основе филейной сетки крючком.

Филейная сетка с «поп-корном»

Схемы вязания сетки крючком

Схем вязания сетки крючком существует очень много и наверное можно придумать еще разные варианты, мы же подобрали на наш взгляд самые интересные и распространенные:

Примеры изделий, связанный на основе сетки крючком

Кофта в крупную сетку крючком

Кофта в крупную сетку крючком. Молодежный вариант джемпера «невидимки». Сетка довольно крупная, в связи с чем создается иллюзия «голого короля» :) Кофта связана хлопковой нитью Safina Venezia (100% хлопок) при участии крючка №3. Цвет был выбран

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Сумка — авоська Волны, связанная крючком

Донышко для авоськи «Волны» #PolinaKuts. Авоськи связаны из хлопковой пряжи Lily Vita Cotton (100% мерсеризованный хлопок, в 50гр/125м), крючком 2,25 мм. Что касается вязания самой авоськи, могу дать общие рекомендации: Сетка авоськи может быть от 5-10 воздушных петель

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Женская туника на основе сетки

Туника «В краю магнолий…» выполнена крючком 1,75 из мерсеризованного хлопка Ромашка. Расход на 45-50 размер -600 грамм. Кайму использовала на схеме самую нижнюю. Розочки вязала отдельно и потом пришивала. Длина туники 80см. Длина рукава 40см.

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Вязанная крючком авоська из сетки

Мода такая непостоянная и цикличная, не минула мода и авоськи — разговорное название сетчатой, сплетённой из суровых нитей хозяйственной сумки, используемой преимущественно для посещения рынков и магазинов. Всплеск ее популярности был в 60-х, 80-х годах,

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Шарф «окна», связан из сетки крючком

Платье Малахитовая шкатулка

Наконец-то закончила платье «Малахитовая шкатулка». Связано оно по МК от известного мастера ирландского кружева Галины Вертен. Большего удовольствия от работы и результата я еще не получала! Очень понятный и подробный МК! Пожалуй, это лучшая моя

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Платье в технике ирландского кружева

Работа Лилия Эскабар. Хочу показать свою новую работу, выполненную в технике ирландское (сцепное) кружево. Использована пряжа Азалия, Cосо, Ромашка ,на сетку- Canaris, крючки 1.1, 0,75. Длинное платье для летнего вечера или торжественных случаев. Размер 52-54, по

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Весенний плед крючком «Нежность» на основе сетки

Автор работы Алена Руднева

Для работы понадобится пряжа любимых расцветок и подходящий крючок. Цвета можно комбинировать как душа пожелает) Продолжительность работы заявлена грубо приблизительно, так как зависит от размеров пледа и скорости вязания.



Набираем необходимое количество воздушных петель для пледа нужной длины. Концы ниток оставляем не слишком короткие — нужно для бахромы в конце вязания.

Первый ряд вяжется сеткой из столбиков с накидом и воздушных петель.

Второй ряд вяжется чередованием столбиков без накида и воздушных петель.

Далее чередовать эти 2 ряда, изменяя лишь цвет ниток в желаемом порядке.

В конце работы сделать кисточки-бахрому, пряча концы ниток.

Видео-уроки по вязанию сетки крючком

Сеточка с полустолбиками

Представляем вам ажурный сетчатый узор Сеточка с полустолбиками. Благодаря маленькому горизонтальному раппорту эту сеточку легко комбинировать с другими узорами.

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Учимся вязать нерегулярную сетку

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Красивый узор сетка крючком

Данный узор состоит из воздушных петель и столбиков без накида.

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