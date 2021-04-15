Летняя легкая и яркая авоська — необходимая вещь в гардеробе современной модницы. Связать ее можно за 2-3 дня, а ее себестоимость меньше 200 руб.
Авоська Василек связана из пряжи Пехорка Жемчужная, цвет синий, 425м/100гр, 50% хлопок, 50 % вискоза.
Расход пряжи — 1 моток. Крючок № 1,75 мм.
Состав пряжи отлично подходит для вязания авосек. Прочный хлопок дополняется шелковистой вискозой. Полотно получается мягким и приятным.
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Видео-урок, как связать крючком простую авоську ВАСИЛЕК
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Авоську можно сложить в сумку и при необходимости достать ее, либо наоборот, носить кожаный кошелек или органайзер в авоське.
Размеры готовой авоськи:
Описание работы, как связать простую авоську крючком
- Набрать 39 вп.
- Связать 6 рядов по 38 столбиков без накида — это планка авоськи.
- 7 ряд: в каждый столбик без накида связать столбик с 2-мя накида, 3 вп между столбиками, до конца ряда 38 столбиков с 2-мя накидами. Это будет первый ряд сетки.
- Связать еще 69 рядов сетки из столбиков с 2-мя накидами и 3 вп.
- 77 ряд: связать 38 столбиков с 2-мя накидами без воздушных петель между ними.
- 78-83р: 38 столбиков без накида.
- Переходим на боковины авоськи, в каждую клеточку сетки вяжем по 1 столбику без накида. Всего 71 столбик, обвязываем планку сбоку и набираем 90 вп для ручки. Прикрепляем ручку к противоположной планке.
- Далее обвязываем боковину и ручку столиками без накида.
- В 1,2,3,4 ряду обвязки на боковине нужно сделать по 5 убавок через равные промежутки.
- 1 ряд обвязки по сетке: (12 сбн, уб)*5
- 2 ряд обвязки по сетке: (11 сбн, уб)*5
- 3 ряд обвязки по сетке: (10 сбн, уб)*5
- 4 ряд обвязки по сетке: (9 сбн, уб)*5
- 5 и 6 ряд связать столбиками без накида без убавок.
- Связать аналогично вторую ручку.
- Подробнее смотрите в видео-уроке!
Так выглядит готовая авоська!
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