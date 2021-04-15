Авоська крючком ВАСИЛЕК из 1 мотка пряжи

Летняя легкая и яркая авоська — необходимая вещь в гардеробе современной модницы. Связать ее можно за 2-3 дня, а ее себестоимость меньше 200 руб.

Авоська Василек связана из пряжи Пехорка Жемчужная, цвет синий, 425м/100гр, 50% хлопок, 50 % вискоза.

Расход пряжи — 1 моток. Крючок № 1,75 мм.

Состав пряжи отлично подходит для вязания авосек. Прочный хлопок дополняется шелковистой вискозой. Полотно получается мягким и приятным.

Авоська крючком ВАСИЛЕК из 1 мотка пряжи

 

Видео-урок, как связать крючком простую авоську ВАСИЛЕК

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Авоську можно сложить в сумку и при необходимости достать ее, либо наоборот, носить кожаный кошелек  или органайзер в авоське.

Авоська крючком ВАСИЛЕК из 1 мотка пряжи

Размеры готовой авоськи:

Размер готовой авоськи:

Описание работы, как связать простую авоську крючком

  • Набрать 39 вп.
  • Связать 6 рядов по 38 столбиков без накида — это планка авоськи.
  • 7 ряд: в каждый столбик без накида связать столбик с 2-мя накида, 3 вп между столбиками, до конца ряда 38 столбиков с 2-мя накидами. Это будет первый ряд сетки.
  • Связать еще 69 рядов сетки из столбиков с 2-мя накидами и 3 вп.
  • 77 ряд: связать 38 столбиков с 2-мя накидами без воздушных петель между ними.
  • 78-83р: 38 столбиков без накида.
  • Переходим на боковины авоськи, в каждую клеточку сетки вяжем по 1 столбику без накида. Всего 71 столбик, обвязываем планку сбоку и набираем 90 вп для ручки. Прикрепляем ручку к противоположной планке.
  • Далее обвязываем боковину и ручку столиками без накида.
  • В 1,2,3,4 ряду обвязки на боковине нужно сделать по 5 убавок через равные промежутки.
  • 1 ряд обвязки по сетке: (12 сбн, уб)*5
  • 2 ряд обвязки по сетке: (11 сбн, уб)*5
  • 3 ряд обвязки по сетке: (10 сбн, уб)*5
  • 4 ряд обвязки по сетке: (9 сбн, уб)*5
  • 5 и 6 ряд связать столбиками без накида без убавок.
  • Связать аналогично вторую ручку.
  • Подробнее смотрите в видео-уроке!

Так выглядит готовая авоська!

Авоська крючком ВАСИЛЕК из 1 мотка пряжи

Схема авоськи

Схема авоськи