Современные дизайнеры всё чаще предлагают модели, где используется такая старинная техника, как вязание крючком. Самые капризные модницы, отдавая предпочтение подобным вещам, также опровергают устаревшее мнение, что связанные крючком вещи – это удел провинциалок и бабушек.

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Не случайно летние вязаные кофточки сегодня пользуются особой популярностью, ведь такой предмет гардероба придаёт образу женственность и нежность, подходит для повседневных и праздничных выходов. И, пожалуй, самое важное – вязаные вещи не только красивы, но и позволяют коже дышать.

Особенности летних кофточек, связанных крючком

с невероятными узорами эти изделия покоряют женщин всего мира и выглядят как настоящее произведение искусства;

отличаются прочностью, практичностью, элегантностью, не мнутся, долговечны, хорошо держат форму;

оригинальны и необычны;

отлично сочетаются с разными вариантами низа;

не требуют дополнительных аксессуаров…

Как подобрать

Разнообразие моделей, связанных крючком летних кофточек, поражает сочетанием всевозможных мотивов, узоров, фактур нитей, комбинаций различных элементов. Что позволяет при их правильном подборе создать каждой женщине или девушке особый образ на любой случай жизни. Не стоит забывать, что именно такой элемент гардероба способен скрыть недостатки фигуры или подчеркнуть достоинства, придать загадочность, романтизм.

Большое значение имеют:

выбор фасона, рисунка, длины (средняя подойдет в любом возрасте и при любом типе телосложения, а укороченная популярна у молодежи, поскольку комбинируется с короткими юбками, шортами, джинсами);

цветовое решение (тем более что больших ограничений в цвете нет);

гармоничное соединение вещей, их сочетаемость.

Обязательный предмет гардероба в этом сезоне – вязанная крючком кофточка, о которой никогда нельзя сказать, что она выглядит не стильно и дёшево.

Модели вязаных крючком летних кофточек с нашего сайта

На kru4ok.ru представлены кофточки, связанные крючком в разных техниках, смотрите и выбирайте для себя самые лучшие модели.

Летняя ажурная кофточка крючком от Петровой Виктории

Белая ажурная кофточка. Попались недавно схемки кофточки на основе салфетки с узором «ананас» из японского журнала. И вот результат моей работы. Пряжа «Coco»VITA cotton, 240 м в 100 г.100% мерс. хлопок. Понадобилось около 200 г пряжи. Крючок 1,50. Размер 44.

Описание летней кофточки

Начинала вязание с середины цветка. Постепенно, согласно схеме, оформляются проймы, горловина. С одного бока получается небольшой шовчик. Обвязала детали несколькими рядами ст.б. накида и последний ряд узором «веерочки» из полустолбиков (5 п/ст в одну петлю, пропуская между ними по одной петле нижнего ряда. Провела ВТО.

Схема вязания летней кофты











Вязание крючком летней кофточки от Марии Григорьевой

Кофточка и сумочка связаны из пряжи Лилия, цвет пурпурн. В 100 граммах 392 метра, 100% хлопок. Крючок кловер №2. Размер кофточки — 48, расход пряжи чуть больше 300 грамм. Связано для сестры Марины. Ниточка использована

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Вязание крючком летней кофточки от Татьяны Ивановны

Нитки Семёновская Ивушка. Хлопок с вискозой процентное соотношение уже не помню. Крючок №3 схему нашла в инете. Очень приятная в носке кофточка. Вязалась легко, просто на одном дыхании. Расход ниток 300гр. на 50-52 размер. Схема вязания

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Летняя ажурная кофточка из мотивов крючком

В преддверии летнего тепла (очень хочется надеяться, что лето в этом году будет теплым:) все чаще посещают мысли о создании легкой ажурной кофточки для прогулок по паркам или отдыха на пляже. Мне очень нравится вариант

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Филейная кофточка крючком от Inna Aliyeva

Кофточка связана на заказ из Семёновской пряжи «Нежность». Пряжа содержит 53% вискозы и 47% хлопка крючком № 1,7. Связана филейной сеточкой с добавлением мотивов. На горловине втянут шнурочек. Схемы прилагаются. Взято с интернета (спасибо за

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Летняя кофточка крючком от Галины

Добрый день, дорогие рукодельницы! Представляю вам свою маленькую работу — летнюю кофточку из троицкой пряжи «Бамбуковая», крючок № 3 и 3,25. Из такой пряжи вязала впервые. Понравилась: мягкая, приятная на ощупь. Правда, немного тянется. Но

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Летняя кофточка из мотивов крючком от Елены

Связала я эту кофточку достаточно давно из подаренного заказчицей ириса, оставшегося от скатерти. И как-то она мне полюбилась и уже носится не один сезон. Схему мотивов «хризантемы» взяла из журнала «Вяжем крючком №44 за 2009 год»

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Как связать летнюю кофточку крючком

Блуза женская «Лиловый цвет» связана из ниточки от Сеама Анна 16 , расход 300гр крючок для мотивов №1. Основное полотно перед и спинка связаны на машине ручного вязания Нева 5. Вязала по выкройке на 58

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Кофточка крючком с рисунком зигзаги для лета

Блуза крючком с рисунком зигзаги. Связана из пряжи Ализе Белла батик, расход 500гр, крючок номер 1,75. Вязала на 48 размер, чтоб было свободно. Вяжется с низу и в районе рукавов набирается цепочка (чтоб не отрывать

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Кофточка летняя, вяжется крючком

Кофточка летняя крючком, размер 50. Связана из хлопковой пряжи «Камтекс». Начинать работу следует с выполнения фестончатой каймы, которая вяжется в поперечном направлении. Когда будет связано нужное чётное количество фестонов (соответствующее окружности бёдер), кайму соединить в

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Летняя вязаная кофточка крючком

Мои пробы вязания из пряжи Тулип. Пряжа приобретена года три назад, первая проба связать хоть что-то окончилась неудачей, нитки скользили, путались и были приготовлены к выбросу, но было жаль потраченных денег, потому долго хранились в

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Вязание крючком летней кофточки от Любови

Летняя блузочка 49-50 размера связана в технике ирландское кружево. Пряжа для цветов — 1 клубок «Maxi» 100гр, 1 клубок «Violet» 50гр меланж и 1 «Цветное кружево» пехорка для сетки. Крючок №1,5 и 0,5. По горловине

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Летние кофточки крючком видео уроки

Простая летняя кофточка крючком для женщин

Пряжа АЛЬЯНС КАМТЕКС 65% лен, 35% бамбук, 420 м, 100 гр. Для начала набираем 200 в.п., первый ряд вяжем столбиками с накидом.

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Вяжем летнюю ажурную кофточку крючком

Пряжа Alize miss 100% хлопок, 50гр.-280 м. Израсходовано-250гр. (5 мотков), крючок 1,3 мм. Размер — 50.

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