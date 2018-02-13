Майка Геометрия крючком. Работа Irene IVAS вязание и схемы вязания

Из остатков ниток связалась майка дочери на лето. Использовала мерсеризованный хлопок от Камтекс. Нравятся мне цвета у этой ниточки.. да и мягкость достаточная. Крючок № 2. Вариации цвета — безграничные — у кого на что фантазии хватит. Покажу краткое начало, думаю вы разберетесь, потому как сложного или мудреного здесь нет ничего. Сколько пряжи ушло — не скажу — потому как особо не ощутила. Остатки. хотя еще осталось. Делюсь идеей, вдруг пригодится.

Майка Геометрия крючком. Работа Irene IVAS вязание и схемы вязания
Майка Геометрия крючком. Работа Irene IVAS вязание и схемы вязания
Майка Геометрия крючком. Работа Irene IVAS вязание и схемы вязания

Выкройка майки и схема:

Майка Геометрия крючком. Работа Irene IVAS вязание и схемы вязания

схема вязания
Майка Геометрия крючком. Работа Irene IVAS вязание и схемы вязания
Майка Геометрия крючком. Работа Irene IVAS вязание и схемы вязания
Майка Геометрия крючком. Работа Irene IVAS вязание и схемы вязания
Майка Геометрия крючком. Работа Irene IVAS вязание и схемы вязания
Майка Геометрия крючком. Работа Irene IVAS вязание и схемы вязания

Майка связана по мотивам коллекции от  «NOVIS SPRING 2017» :

коллекция от NOVIS SPRING 2017"

коллекция от NOVIS SPRING 2017" коллекция от NOVIS SPRING 2017"