Из остатков ниток связалась майка дочери на лето. Использовала мерсеризованный хлопок от Камтекс. Нравятся мне цвета у этой ниточки.. да и мягкость достаточная. Крючок № 2. Вариации цвета — безграничные — у кого на что фантазии хватит. Покажу краткое начало, думаю вы разберетесь, потому как сложного или мудреного здесь нет ничего. Сколько пряжи ушло — не скажу — потому как особо не ощутила. Остатки. хотя еще осталось. Делюсь идеей, вдруг пригодится.







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Учимся вязать манишку, подборка простых и сложных схем

Выкройка майки и схема:













Майка связана по мотивам коллекции от «NOVIS SPRING 2017» :