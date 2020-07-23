Крючок – особый инструмент, позволяющий создать как тончайшие изысканные ажурные изделия, так и плотные узоры. Вязальщицам несложно в процессе работы с нитками создать любую форму полотна, по самой сложной выкройке, вне зависимости от плотности узора.
Содержание статьи
- Плотные узоры крючком: для чего применяются
- Разновидности плотных узоров крючком
- Схемы вязания плотных узоров крючком
- Плотные узоры с шишечками
- Видео-уроки по вязанию крючком плотных узоров
Плотные узоры крючком: для чего применяются
Крючком можно связать плотные узоры из пряжи любой толщины, а также из ленты, тесьмы, шнура и пр. Вязание плотным плетением при помощи крючка позволяет создать такие изделия:
- кошельки, сумки;
- купальники;
- платья, кофты;
- шапки;
- пальто;
- кардиганы;
- куртки;
- костюмы, штаны;
- комнатные сапожки и т.п.
В тренде лета-осени 2020 г. – вязание предметов интерьера плотными узорами крючком. Чаще всего вяжут покрывала, наволочки для диванных подушек, коврики большие половые покрытия и пр., но особого внимания заслуживают большеформатные панно и картины небольшого размера, а также покрытия пола. Плотные узоры крючком создаются вязальщицами различных форм и конфигураций.
Разновидности плотных узоров крючком
Вязание изделий производится как обычным крючком, так и длинным, в зависимости от целевого назначения вязаного полотна и задумки автора. Крючком возможно создание изделий плотными узорами огромного количества видов, в том числе:
- гладких;
- рельефных;
- с горизонтальными или вертикальными рядами рельефов;
- одно — или многоцветных и пр.
Плотные узоры крючком незаменимы для вязания детских вещей, в таком случае выбирают нитки гипоаллергенные и нежные на ощупь, без колючести и чрезмерной пушистости.
Из плотных узоров крючком зимние теплые вещи вяжут часто с подкладкой из ткани.
Уместно также вязание курток, шапок, жилетов и т.п. в двустороннем варианте. Особенно выгодно вязание одежды малышам, так как можно использовать остатки пряжи, скомбинировав цвета. Красиво, недорого и эксклюзивно выглядят изделия, связанные плотными узорами крючком. Яркие, интересные модели одежды и предметов интерьера легко вписываются в современные веяния моды.
Схемы вязания плотных узоров крючком
Самый простой плотный узор, который можно связать крючком — столбики без накида:
Вариация этого узора: столбики без накида, связанные за заднюю полупетлю — имитация резинки крючком.
Узор ракушки — с одной стороны очень простой, состоит из столбиков с одним накидом, с другой стороны если его вязать пряжей разного цвета, то смотрится он вполне себе интересно. Для начала нужно набрать то количество петель, которое вам необходимо, оно должно быть кратно 6-ти и плюс 3 петли (для подъема):
Вязание для начинающих
Вязание плотных узоров крючком подойдет начинающим рукодельницам. Если вы еще не овладели мастерством вязания, рекомендуем начать не с ажурных а с портных узоров. Удобны они тем, что в них проще отследить рисунок, ошибки видно не так явно и прирост полотна идет гораздо быстрее за счет толстых ниток и большого крючка. Свяжите 5-10 образцов для начала, чтобы научиться вязать изделие с одинаковой плотностью.
Схема плотного узора для теплой кофты крючком
Плотный узор с листьями 3D:
Плотный узор с перекрещенными столбиками:
Плотные узоры с шишечками
Плотный узор для шапочки
Плотный узор крючком для сумки
Разноцветные плотные узоры, связанные крючком
Узор плотный для теплого жилета
Отличный плотный узор для шапочки:
Плотный узор из пышных столбиков
Видео-уроки по вязанию крючком плотных узоров
Простой узор для начинающих
Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.
Двусторонний узор елочка крючком
Вяжем плотный и одновременно легко драпирующийся узор. Узор вяжется очень просто и состоит из «столбиков с одним накидом», которые вяжутся необычным способом. В итоге полотно получает интересную фактуру, напоминающую паркет или ёлочку.
Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.
Плотный вафельный узор крючком
Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.
Комментарии