Плотные узоры крючком,

Крючок – особый инструмент, позволяющий создать как тончайшие изысканные ажурные изделия, так и плотные узоры. Вязальщицам несложно в процессе работы с нитками создать любую форму полотна, по самой сложной выкройке, вне зависимости от плотности узора.

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Плотные узоры крючком: для чего применяются

Крючком можно связать плотные узоры из пряжи любой толщины, а также из ленты, тесьмы, шнура и пр. Вязание плотным плетением при помощи крючка позволяет создать такие изделия:

  • кошельки, сумки;
  • купальники;
  • платья, кофты;
  • шапки;
  • пальто;
  • кардиганы;
  • куртки;
  • костюмы, штаны;
  • комнатные сапожки и т.п.

В тренде лета-осени 2020 г. – вязание предметов интерьера плотными узорами крючком. Чаще всего вяжут покрывала, наволочки для диванных подушек, коврики большие половые покрытия и пр., но особого внимания заслуживают большеформатные панно и картины небольшого размера, а также покрытия пола. Плотные узоры крючком создаются вязальщицами различных форм и конфигураций.

Разновидности плотных узоров крючком

Вязание изделий производится как обычным крючком, так и длинным, в зависимости от целевого назначения вязаного полотна и задумки автора. Крючком возможно создание изделий плотными узорами огромного количества видов, в том числе:

  • гладких;
  • рельефных;
  • с горизонтальными или вертикальными рядами рельефов;
  • одно — или многоцветных и пр.
Для вязания крючком плотных узоров используют пряжу из разных материалов – шерсти, полушерсти, пуха, синтетических или смешанных волокон, хлопка, льна и др.

Плотные узоры крючком незаменимы для вязания детских вещей, в таком случае выбирают нитки гипоаллергенные и нежные на ощупь, без колючести и чрезмерной пушистости.

Из плотных узоров крючком зимние теплые вещи вяжут часто с подкладкой из ткани.

Уместно также вязание курток, шапок, жилетов и т.п. в двустороннем варианте. Особенно выгодно вязание одежды малышам, так как можно использовать остатки пряжи, скомбинировав цвета. Красиво, недорого и эксклюзивно выглядят изделия, связанные плотными узорами крючком. Яркие, интересные модели одежды и предметов интерьера легко вписываются в современные веяния моды.

Схемы вязания плотных узоров крючком

Самый простой плотный узор, который можно связать крючком — столбики без накида:

Самый простой плотный узор

Вариация этого узора: столбики без накида, связанные за заднюю полупетлю — имитация резинки крючком.

Узор ракушки — с одной стороны очень простой, состоит из столбиков с одним накидом, с другой стороны если его вязать пряжей разного цвета, то смотрится он вполне себе интересно. Для начала нужно набрать то количество петель, которое вам необходимо,  оно должно быть кратно 6-ти и плюс 3  петли (для подъема):

плотный узор ракушки крючком

 

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Вязание для начинающих

Вязание плотных узоров крючком подойдет начинающим рукодельницам. Если вы еще не овладели мастерством вязания, рекомендуем начать не с ажурных а с портных узоров. Удобны они тем, что в них проще отследить рисунок, ошибки видно не так явно и прирост полотна идет гораздо быстрее за счет толстых ниток и большого крючка. Свяжите 5-10 образцов для начала, чтобы научиться вязать изделие с одинаковой плотностью.

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Схема плотного узора для теплой кофты крючком

Схема плотного узора для теплой кофты крючком Схема плотного узора для теплой кофты крючком Схема плотного узора для теплой кофты крючком Схема плотного узора для теплой кофты крючком Схема плотного узора для теплой кофты крючком Схема плотного узора для теплой кофты крючком

Плотный узор с листьями 3D:

Плотный узор с листьями 3D:

Плотный узор с перекрещенными столбиками:

Плотный узор с перекрещенными столбиками: Плотный узор с перекрещенными столбиками:

Плотные узоры с шишечками

Плотные узоры с шишечками для кардигана: Плотные узоры с шишечками для кардигана: Плотные узоры с шишечками для кардигана:

Плотные узоры с шишечками для кардигана:

Плотный узор для шапочки

Плотный узор для шапочки

Плотный узор крючком  для сумки

Плотный узор крючком  для сумки

Разноцветные плотные узоры, связанные крючком

Разноцветные плотные узоры, связанные крючком

Узор плотный для теплого жилета

Узор плотный для теплого жилета Узор плотный для теплого жилета

Отличный плотный узор для шапочки:

Отличный плотный узор для шапочки: Отличный плотный узор для шапочки: Отличный плотный узор для кардиганаОтличный плотный узор для кардигана

Плотный узор из пышных столбиков

Плотный узор из пышных столбиков Плотный узор из пышных столбиков

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Видео-уроки по вязанию крючком плотных узоров

Простой узор для начинающих

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Двусторонний узор елочка крючком

Вяжем плотный и одновременно легко драпирующийся узор. Узор вяжется очень просто и состоит из «столбиков с одним накидом», которые вяжутся необычным способом. В итоге полотно получает интересную фактуру, напоминающую паркет или ёлочку.

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Плотный вафельный узор крючком

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