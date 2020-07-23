Крючок – особый инструмент, позволяющий создать как тончайшие изысканные ажурные изделия, так и плотные узоры. Вязальщицам несложно в процессе работы с нитками создать любую форму полотна, по самой сложной выкройке, вне зависимости от плотности узора.

Содержание статьи

Плотные узоры крючком: для чего применяются

Крючком можно связать плотные узоры из пряжи любой толщины, а также из ленты, тесьмы, шнура и пр. Вязание плотным плетением при помощи крючка позволяет создать такие изделия:

кошельки, сумки;

купальники;

платья, кофты;

шапки;

пальто;

кардиганы;

куртки;

костюмы, штаны;

комнатные сапожки и т.п.

В тренде лета-осени 2020 г. – вязание предметов интерьера плотными узорами крючком. Чаще всего вяжут покрывала, наволочки для диванных подушек, коврики большие половые покрытия и пр., но особого внимания заслуживают большеформатные панно и картины небольшого размера, а также покрытия пола. Плотные узоры крючком создаются вязальщицами различных форм и конфигураций.

Разновидности плотных узоров крючком

Вязание изделий производится как обычным крючком, так и длинным, в зависимости от целевого назначения вязаного полотна и задумки автора. Крючком возможно создание изделий плотными узорами огромного количества видов, в том числе:

гладких;

рельефных;

с горизонтальными или вертикальными рядами рельефов;

одно — или многоцветных и пр.

Для вязания крючком плотных узоров используют пряжу из разных материалов – шерсти, полушерсти, пуха, синтетических или смешанных волокон, хлопка, льна и др.

Плотные узоры крючком незаменимы для вязания детских вещей, в таком случае выбирают нитки гипоаллергенные и нежные на ощупь, без колючести и чрезмерной пушистости.

Из плотных узоров крючком зимние теплые вещи вяжут часто с подкладкой из ткани.

Уместно также вязание курток, шапок, жилетов и т.п. в двустороннем варианте. Особенно выгодно вязание одежды малышам, так как можно использовать остатки пряжи, скомбинировав цвета. Красиво, недорого и эксклюзивно выглядят изделия, связанные плотными узорами крючком. Яркие, интересные модели одежды и предметов интерьера легко вписываются в современные веяния моды.

Схемы вязания плотных узоров крючком

Самый простой плотный узор, который можно связать крючком — столбики без накида:

Вариация этого узора: столбики без накида, связанные за заднюю полупетлю — имитация резинки крючком.

Узор ракушки — с одной стороны очень простой, состоит из столбиков с одним накидом, с другой стороны если его вязать пряжей разного цвета, то смотрится он вполне себе интересно. Для начала нужно набрать то количество петель, которое вам необходимо, оно должно быть кратно 6-ти и плюс 3 петли (для подъема):

Вязание для начинающих

Вязание плотных узоров крючком подойдет начинающим рукодельницам. Если вы еще не овладели мастерством вязания, рекомендуем начать не с ажурных а с портных узоров. Удобны они тем, что в них проще отследить рисунок, ошибки видно не так явно и прирост полотна идет гораздо быстрее за счет толстых ниток и большого крючка. Свяжите 5-10 образцов для начала, чтобы научиться вязать изделие с одинаковой плотностью.

Схема плотного узора для теплой кофты крючком

Плотный узор с листьями 3D:

Плотный узор с перекрещенными столбиками:

Плотные узоры с шишечками

Плотный узор для шапочки

Плотный узор крючком для сумки

Разноцветные плотные узоры, связанные крючком

Узор плотный для теплого жилета

Отличный плотный узор для шапочки:

Плотный узор из пышных столбиков

Видео-уроки по вязанию крючком плотных узоров

Простой узор для начинающих

Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.

Двусторонний узор елочка крючком

Вяжем плотный и одновременно легко драпирующийся узор. Узор вяжется очень просто и состоит из «столбиков с одним накидом», которые вяжутся необычным способом. В итоге полотно получает интересную фактуру, напоминающую паркет или ёлочку.

Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.

Плотный вафельный узор крючком

Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.