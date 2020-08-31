Существует невероятное количество схем мотивов, которые можно связать крючком. Но когда их нужно соединить в единое полотно, иногда возникают трудности. В этой статье мы собрали очень много разных вариантов схем соединения мотивов. Главное правило — мотивы нужно соединять по лицевой стороне. Иногда допускается соединение на изнанке для достижения декоративного эффекта (как при пэчворке).

Содержание статьи

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Какие бывают мотивы

Самые распространенные мотивы, из которых можно связать почти любое изделие — бабушкин квадрат. Классический квадрат имеет конечно же квадратную форму, но помимо этого мотивы могут быть:

треугольные

прямоугольные

круглые

овальные

шестигранные (африканский цветок)

и вообще любой формы.

Как соединять мотивы

Мотивы в зависимости от назначения можно соединять столбиками без накида, соединительными петлями крючком, при помощи пико или обычной толстой иглой. Часто при соединении круглых мотивов требуется связать дополнительные маленькие мотивы, чтобы заполнить пустоты.

Проще всего соединять в одно полотно квадратные мотивы.

Прежде чем начать соединение необходимо сделать раскладку по цветам и формам, если ваши мотивы связанные крючком разного цвета.

А можно не соединять мотивы?

Конечно, существует способ безотрывного вязания мотивов и в интернет вы найдете множество схем. Но таким способом очень сложно вязать вещи, требующие расширения/сужения полотна и красивые разноцветные мотивы.

Какие существуют способы соединения мотивов

Сшивание простой толстой иглой пряжей в тон или наоборот на контрасте. Соединение мотивов в процессе вязания последнего ряда крючком, подходит как для плотных, так и для ажурных изделий. В данном случае важно соблюдать одинаковое натяжение нити и симметричное расположение соединительных элементов. Если при соединении мотивов между ними остаются большие промежутки, то рекомендуем заполнить их нерегулярной сеткой из возд петель или мотивами поменьше. Также можно использовать мотив «звезда»с разным количеством лучиков. Соединение мотивов в ирландском кружеве — гораздо более сложный процесс, его мы сегодня затрагивать не будем.

Ниже приведены схемы и мастер — классы, которые охватывают практически все способы соединения!

Мастер-класс, как соединять крючком мотивы «бабушкин квадрат»

Соединение крючком мотивов с Пико

Квадраты и другие фигуры, по краям которых выполнены «пико», могут быть соединены по краям за кончики «пико». ( Что такое пико и как его вязать крючком читайте в этой статье ). Для соединения мотивов сделайте следующее.

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МК соединение мотивов при вязании крючком

Мастер класс по соединению мотивов от Ефимии Андреевских. Вот комментарий нашей читательницы на соединение мотивов в последнем ряду: «… а как это?..» Потому решила показать как соединять мотивы между собой. Может кому-то поможет, ведь и мы

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Ажурные квадратики, как соединять мотивы

Схему вязания и подробный фото мастер-класс вязания таких квадратиков нашла у Лены Мастерицы. Из остатков хлопчатобумажных ниток (Лилия, «Семеновская пряжа», 392 м в 100 гр) связала по схеме квадратики, меняя цвет. Соединяла, точнее, связывала квадратики так:

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Интересный способ соединения мотивов

Способы и схемы соединения мотивов, связанных крючком





Соединение мотивов иглой

Соединение мотивов с помощью воздушных петель

Как соединить квадраты невидимым швом

Соединение ажурных мотивов

Соединение шестиугольных мотивов

Пример вывязывания маленького мотива для заполнения промежутков:

Видео-уроки по соединению мотивов крючком

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Простые способы соединения мотивов крючком

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