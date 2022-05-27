Сумка - авоська крючком. Работа Аллы вязание и схемы вязания

Популярность вязаных плетеных сумок уже который год. Сумки как показала практика практичны, эстетичны и оригинальны.
Для сумки-авоськи я использовала полипропиленовый шнур турецкого производства «Макраме»-2 мотка. Крючки №№2,5  и 3,5.

Сумка - авоська крючком. Работа Аллы вязание и схемы вязанияСумка - авоська крючком. Работа Аллы вязание и схемы вязания
Пластиковую канву для укрепления донышка (можно вязать без канвы укрепляя донышко шнуром в 2 -3 сложения).

Сумка - авоська крючком. Работа Аллы вязание и схемы вязания

ДОНЫШКО СУМКИ

1. Прокладываем цепочку по канве крючком на размер меньше(у меня ячейки 4 мм вязала поворотными рядами по 2 цепочки в 1 ячейку ,что бы не было просветов и не видно было канву.Сумка - авоська крючком. Работа Аллы вязание и схемы вязания
Сх. донышка без обвязки канвы прилагаю.
2. Поворотными рядами обвязываем канву.

Сумка - авоська крючком. Работа Аллы вязание и схемы вязания
3. Довязав последний ряд соединительной петлей поднимаемся вверх и обвязываем донышко за изнаночную петлю.

Сумка - авоська крючком. Работа Аллы вязание и схемы вязания
ДОНЫШКО ГОТОВО.

Далее вяжем по сх желаемую высоту.
Вывязываем ручки.
Сумочка готова.
Авоська получилась удобной вместительной.

Схема вязания авоськи

Сумка - авоська крючком. Работа Аллы вязание и схемы вязания
Сумка - авоська крючком. Работа Аллы вязание и схемы вязания

 

Схема вязания донышка:

Сумка - авоська крючком. Работа Аллы вязание и схемы вязания

Сумка - авоська крючком. Работа Аллы вязание и схемы вязания