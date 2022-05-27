Популярность вязаных плетеных сумок уже который год. Сумки как показала практика практичны, эстетичны и оригинальны.

Для сумки-авоськи я использовала полипропиленовый шнур турецкого производства «Макраме»-2 мотка. Крючки №№2,5 и 3,5.



Пластиковую канву для укрепления донышка (можно вязать без канвы укрепляя донышко шнуром в 2 -3 сложения).

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Вязаные крючком сумки

ДОНЫШКО СУМКИ

1. Прокладываем цепочку по канве крючком на размер меньше(у меня ячейки 4 мм вязала поворотными рядами по 2 цепочки в 1 ячейку ,что бы не было просветов и не видно было канву.

Сх. донышка без обвязки канвы прилагаю.

2. Поворотными рядами обвязываем канву.



3. Довязав последний ряд соединительной петлей поднимаемся вверх и обвязываем донышко за изнаночную петлю.



ДОНЫШКО ГОТОВО.

Далее вяжем по сх желаемую высоту.

Вывязываем ручки.

Сумочка готова.

Авоська получилась удобной вместительной.

Схема вязания авоськи





Схема вязания донышка: