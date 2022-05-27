Популярность вязаных плетеных сумок уже который год. Сумки как показала практика практичны, эстетичны и оригинальны.
Для сумки-авоськи я использовала полипропиленовый шнур турецкого производства «Макраме»-2 мотка. Крючки №№2,5 и 3,5.
Пластиковую канву для укрепления донышка (можно вязать без канвы укрепляя донышко шнуром в 2 -3 сложения).
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- Вязаные крючком сумки
ДОНЫШКО СУМКИ
1. Прокладываем цепочку по канве крючком на размер меньше(у меня ячейки 4 мм вязала поворотными рядами по 2 цепочки в 1 ячейку ,что бы не было просветов и не видно было канву.
Сх. донышка без обвязки канвы прилагаю.
2. Поворотными рядами обвязываем канву.
3. Довязав последний ряд соединительной петлей поднимаемся вверх и обвязываем донышко за изнаночную петлю.
Далее вяжем по сх желаемую высоту.
Вывязываем ручки.
Сумочка готова.
Авоська получилась удобной вместительной.
Схема вязания авоськи
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