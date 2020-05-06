Узор для шали Листья крючком

Интересный узор для шали, связанный из рельефных столбиков с накидом. Рельефные столбики имитируют форму листьев.

Узор подходит для вязания теплых вещей: шалей, пальто, кардиганов, пледов, жилетов.

Рекомендуем использовать крючок № 3,5-4 и пряжу секционного крашения 50% хлопок, 50 акрил 400м/100 гр.

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Шаль крючком

Схема узора

Как вязать узор Листья, видео-урок часть 1

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Как вязать узор Листья, видео-урок часть 2

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