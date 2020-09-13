Хочу поделиться с вами схемой, по которой я вяжу донышки своих сумочек. И она идеальна, поверьте. Её можно продолжать дальше. Главное, в каждом последующем ряду добавлять по 1 сбн между прибавками и не размещать прибавки над прибавками.
Автор @hm_by_elena
По этой схеме можно вязать из толстой трикотажной пряжи или шнура в «раскол» столбиками без накида или обычными столбиками без накида.
В каких изделиях может пригодиться схема овала:
- основание для сумки/рюкзака
- стелька для пинеток или тапочек
- простой коврик из трикотажной пряжи можно связать в форме овала
- при вязания основы игрушек и т.д.
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