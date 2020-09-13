Хочу поделиться с вами схемой, по которой я вяжу донышки своих сумочек. И она идеальна, поверьте. Её можно продолжать дальше. Главное, в каждом последующем ряду добавлять по 1 сбн между прибавками и не размещать прибавки над прибавками.

Автор @hm_by_elena

По этой схеме можно вязать из толстой трикотажной пряжи или шнура в «раскол» столбиками без накида или обычными столбиками без накида.

В каких изделиях может пригодиться схема овала: