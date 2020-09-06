Узор зигзаг при вязании крючком получают в нескольких вариантах, но в любом исполнении такой узор неизменно интересен. Особенно удобно таким узором с помощью крючка вязать изделия, расширяющиеся книзу, но при неизменном количестве петель полотно будет ровным и не нужно менять размер крючка.
Содержание статьи
- Узор зигзаг, связанный крючком: для каких изделий применяется
- Какая пряжа используется для вязания узора зигзаг крючком
- Схемы вязания узоров зигзаг крючком
- Как выровнять край изделия, при вязании узора зигзаг крючком
- Какие изделия можно связать с узором зигзаг
- Теплая вязаная юбка с узором зигзаг
- Детский плед Радужный связанный узором зигзаг
- Вязаный топ «Летний зигзаг»
- Сарафан с узором зигзаг, шляпка и сумочка
- Женский пуловер с узором Волны или Зигзаг
- Вязаная кофточка для девочки с узором зигзаг
- Диванная подушка — валик связанная крючком узором зигзаг
- Юбки крючком с узором зигзаг
- Вязаный крючком плед для дома с узором зигзаг
- Видео-уроки по вязанию узора зигзаг крючком
- Узор Шеврон или зигзаг крючком
- Узор зигзаг крючком, мастер-класс!
Узор зигзаг, связанный крючком: для каких изделий применяется
Варианты зигзагообразных узоров, исполненных крючком, считаются универсальными, но наиболее часто используются при вязании таких изделий:
- юбок;
- кофточек;
- кардиганов;
- платьев;
- салфеток;
- шалей, косынок;
- и даже пледов.
Крючком вяжут узор зигзаг с различными углами: зигзаг получается более острым, когда столбики добавляются постепенно. Узор зигзаг может напоминать волну в случае прибавления столбиков быстрыми темпами и небольшой глубины пиков. Край изделия всегда выходит волнообразным и уже не требует обвязки.
Какая пряжа используется для вязания узора зигзаг крючком
Изделие, связанное крючком узором зигзаг, в любом случае выглядит эффектно. Разновидность ниток зависит от функционального назначения вязаной вещи. Пряжа для узора зигзаг крючком годится любая:
- хлопчатобумажная, льняная;
- шерстяная или полушерстяная;
- акрил, полиамид или иная синтетическая нить;
- шелк, вискоза;
- из смешанных волокон и т.п.
Не рекомендуется использовать пряжу с пухом или длинным ворсом: в таком случае узор смазывается, теряет геометрическую четкость линий. Особенно интересен узор зигзаг, связанный крючком, из пряжи разных цветов. Чем ярче и контрастнее цвета, тем четче прослеживается зигзаг. Вязаное полотно изделия выглядит так, как будто зигзаги одного цвета погружены во впадины и пики другого цвета. Можно добавить ряд из фактурной пряжи, но не больше.
Особенно часто крючком исполняют узор зигзаг при вязании летних детских и молодежных предметов одежды в многоцветных вариациях. Дамская вязаная одежда хорошо смотрится с полосатым узором зигзаг на юбках, блузах, туниках, если верх или низ, одеваемый в паре, выполнен однотонным. В любом случае вязаные узором зигзаг при помощи крючка вещи неповторимы, уникальны.
Схемы вязания узоров зигзаг крючком
- интересная подборка на kru4ok.ru !!!
- Детские пледы
Узоры зизаг образуются за счет чередования прибавок и убавок столбиков через одинаковые промежутки в одном и том же ряду.
Например, через каждые 10 петель в ряду 3-5 столбиков провязывают с общей вершиной, а потом через 10 петель делают точно такое же количество прибавок. Так и образуются зигзаги или волны. Еще этот узор часто называют «миссони» по имени модельера, который придумал узор волны на ткани. Позже аналогичные узоры стали вязать спицам и крючком.
Как выровнять край изделия, при вязании узора зигзаг крючком
Существует очень больше многообразие узоров зигзаг:
- узоры связанные крючком только ст с нак.
- узоры состоящие только из ст б/н
- сочетание возд. петель и столбиков разной высоты
- узоры зизаг из пышных столбиков
- рельефные зигзаги и тд.
Какие изделия можно связать с узором зигзаг
Летний костюм зигзагами
Летний костюм зигзагами Миссони. Для костюма использовалась литовская бобинная пряжа Лен Сиулас (100% лен, 600м/100гр) 11 цветов в мотках весом около 50 грамм. Для летних вещей пряжа подходит идеально. Размер — российский 44-46. Юбка вяжется
Теплая вязаная юбка с узором зигзаг
Размер юбки: 36 (европейский). Для вязания юбки вам потребуется: пряжа Noblesse от Pingouin (70% акрила, 30% шерсти) 200 гр кофейного, 200 гр кирпичного, 200 гр зеленого цвета и крючок №4. Юбка вяжется крючком снизу вверх. Наберите 94
Детский плед Радужный связанный узором зигзаг
Детский плед «Радужный». Для работы требуются, ручки, пряжа и крючок. Размер пледа 90смх105см. Вязала крючком №3. Ушло 4+2+3 =7 мотков (зеленый, желтый, оранжевый) Используемая пряжа Jeans YarnArt 55% хлопок, 45% полиакрил + используемая белая Baby
Вязаный топ «Летний зигзаг»
Здравствуйте! Меня зовут Елена. Вяжу давно, научила еще бабушка. Представляю на конкурс по вязанию свою работу – топ «Летний зигзаг». Мне он очень нравится, сам ложится по фигуре и просто красивый. Описание работы: Волнистый узор (ширина 15 п.):
Сарафан с узором зигзаг, шляпка и сумочка
Комплект для девочки 5 лет. Связан из хлопка 100% Анна (твист). Квадрат который использован в сарафане называется «Афганский цветок». Схемы его нет, только описание, но его по названию можно легко найти в интернете. Сам сарафан,
Женский пуловер с узором Волны или Зигзаг
Пуловер «Волны». Связан крючком из хлопка 100% Lily(Турция). Нитка очень мягкая, полотно получилось приятное на ощупь. Вообще нет жесткости, которая бывает у мерсерезированных хлопковых нитей. Схема самая простая — зигзаги. Цветок добавила, что-бы не рябило
Вязаная кофточка для девочки с узором зигзаг
Летняя кофточка на девочку 7-8 лет. Пряжа Коко, 100% мерсеризованый хлопок 50гр/240м. Крючок № 2,5. Длина кофточки 55см. Узор «Зигзаг» довольно популярный, вяжется легко, сверху вниз, по кругу. Прибавки делала во 2, 4, 6 и
Диванная подушка — валик связанная крючком узором зигзаг
Диванная подушка — валик с кистями связана узором «зигзаг» крючком столбиками без накида. Я использовала схему из старого немецкого буклета (1981 г.) и связала две подушки в разных цветовых сочетаниях. Схема вязания подушки:
Юбки крючком с узором зигзаг
Вязаный крючком плед для дома с узором зигзаг
Вязание от Катерины. Связала это покрывало на одном дыхании за 5 дней!! Пряжа (старые запасы): акрил с хлопком, акрил, хлопок, травка, квадраты связаны из ленточной пряжи. Крючок №3. Ушло 2 кг. Покрывало связано крючком на
Видео-уроки по вязанию узора зигзаг крючком
Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.
Узор Шеврон или зигзаг крючком
Подробное видео по вязанию крючком узора шеврон/зиг-заг в стиле миссони. Позже я сниму видео по вязанию детского пледика этим узором.
Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.
Узор зигзаг крючком, мастер-класс!
Узор — зигзаги или волны. Оказывается они бывают разными — ажурные и плотные,простые и более сложные .Сегодня я вам покажу один из лёгких способов со схемой и описанием!
Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.
Комментарии