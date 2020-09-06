Узор зигзаг крючком подборка схем и описаний

Узор зигзаг при вязании крючком получают в нескольких вариантах, но в любом исполнении такой узор неизменно интересен. Особенно удобно таким узором с помощью крючка вязать изделия, расширяющиеся книзу, но при неизменном количестве петель полотно будет ровным и не нужно менять размер крючка.

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Узор зигзаг, связанный крючком: для каких изделий применяется

Варианты зигзагообразных узоров, исполненных крючком, считаются универсальными, но наиболее часто используются при вязании таких изделий:

  • юбок;
  • кофточек;
  • кардиганов;
  • платьев;
  • салфеток;
  • шалей, косынок;
  • и даже пледов.

Крючком вяжут узор зигзаг с различными углами: зигзаг получается более острым, когда столбики добавляются постепенно. Узор зигзаг может напоминать волну в случае прибавления столбиков быстрыми темпами и небольшой глубины пиков. Край изделия всегда выходит волнообразным и уже не требует обвязки.

Какая пряжа используется для вязания узора зигзаг крючком

Изделие, связанное крючком узором зигзаг, в любом случае выглядит эффектно. Разновидность ниток зависит от функционального назначения вязаной вещи. Пряжа для узора зигзаг крючком годится любая:

  • хлопчатобумажная, льняная;
  • шерстяная или полушерстяная;
  • акрил, полиамид или иная синтетическая нить;
  • шелк, вискоза;
  • из смешанных волокон и т.п.

Не рекомендуется использовать пряжу с пухом или длинным ворсом: в таком случае узор смазывается, теряет геометрическую четкость линий. Особенно интересен узор зигзаг, связанный крючком, из пряжи разных цветов. Чем ярче и контрастнее цвета, тем четче прослеживается зигзаг. Вязаное полотно изделия выглядит так, как будто зигзаги одного цвета погружены во впадины и пики другого цвета. Можно добавить  ряд из фактурной пряжи, но не больше.

При искусном подборе цветовой гаммы вещь получается яркой, броской, позитивной, в то время как одноцветное изделие выглядит более солидно, богато.

Особенно часто крючком исполняют узор зигзаг при вязании летних детских и молодежных предметов одежды в многоцветных вариациях. Дамская вязаная одежда хорошо смотрится с полосатым узором зигзаг на юбках, блузах, туниках, если верх или низ, одеваемый в паре, выполнен однотонным. В любом случае вязаные узором зигзаг при помощи крючка вещи неповторимы, уникальны.

Схемы вязания узоров зигзаг крючком

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Узоры зизаг образуются за счет чередования прибавок и убавок столбиков через одинаковые промежутки в одном и том же ряду.

Например, через каждые 10 петель в ряду 3-5 столбиков провязывают с общей вершиной, а потом через 10 петель делают точно такое же количество прибавок. Так и образуются зигзаги или волны. Еще этот узор часто называют «миссони» по имени модельера, который придумал узор волны на ткани. Позже аналогичные узоры стали вязать спицам и крючком.

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Как выровнять край изделия, при вязании узора зигзаг крючком

Как выровнять край изделия, при вязании узора зигзаг крючком

Существует очень больше многообразие узоров зигзаг:

  • узоры связанные крючком только ст с нак.
  • узоры состоящие только из ст б/н
  • сочетание возд. петель и столбиков разной высоты
  • узоры зизаг из пышных столбиков
  • рельефные зигзаги и тд.

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Какие изделия можно связать с узором зигзаг

Летний костюм зигзагами 

Летний костюм зигзагами 

Летний костюм зигзагами Миссони. Для костюма использовалась литовская бобинная пряжа Лен Сиулас (100% лен, 600м/100гр) 11 цветов в мотках весом около 50 грамм. Для летних вещей пряжа подходит идеально. Размер — российский 44-46. Юбка вяжется

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Теплая вязаная юбка с узором зигзаг

Теплая вязаная юбка с узором зигзаг

Размер юбки: 36 (европейский). Для вязания юбки вам потребуется: пряжа Noblesse от Pingouin (70% акрила, 30% шерсти) 200 гр кофейного, 200 гр кирпичного, 200 гр зеленого цвета и крючок №4. Юбка вяжется крючком снизу вверх. Наберите 94

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Детский плед Радужный связанный узором зигзаг

Детский плед Радужный связанный узором зигзаг

Детский плед «Радужный». Для работы требуются, ручки, пряжа и крючок. Размер пледа 90смх105см. Вязала крючком №3. Ушло 4+2+3 =7 мотков (зеленый, желтый, оранжевый) Используемая пряжа Jeans YarnArt 55% хлопок, 45% полиакрил + используемая белая Baby

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Вязаный топ «Летний зигзаг»

Вязаный топ "Летний зигзаг"

Здравствуйте! Меня зовут Елена. Вяжу давно, научила еще бабушка. Представляю на конкурс по вязанию свою работу – топ «Летний зигзаг». Мне он очень нравится, сам ложится по фигуре и просто красивый. Описание работы: Волнистый узор (ширина 15 п.):

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Сарафан с узором зигзаг, шляпка и сумочка

Сарафан с узором зигзаг, шляпка и сумочка 

Комплект для девочки 5 лет. Связан из хлопка 100% Анна (твист). Квадрат который использован в сарафане называется «Афганский цветок». Схемы его нет, только описание, но его по названию можно легко найти в интернете. Сам сарафан,

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Женский пуловер с узором Волны или Зигзаг

Женский пуловер с узором Волны или Зигзаг

Пуловер «Волны». Связан крючком из хлопка 100% Lily(Турция). Нитка очень мягкая, полотно получилось приятное на ощупь. Вообще нет жесткости, которая бывает у мерсерезированных хлопковых нитей. Схема самая простая — зигзаги. Цветок добавила, что-бы не рябило

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Вязаная кофточка для девочки с узором зигзаг

Вязаная кофточка для девочки с узором зигзаг

Летняя кофточка на девочку 7-8 лет. Пряжа Коко, 100% мерсеризованый хлопок 50гр/240м. Крючок № 2,5. Длина кофточки 55см. Узор «Зигзаг» довольно популярный, вяжется легко, сверху вниз, по кругу. Прибавки делала во 2, 4, 6 и

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Диванная подушка — валик связанная крючком узором зигзаг

Диванная подушка - валик связанная крючком узором зигзаг

Диванная подушка — валик с кистями связана узором «зигзаг» крючком столбиками без накида. Я использовала схему из старого немецкого буклета (1981 г.) и связала две подушки в разных цветовых сочетаниях. Схема вязания подушки:

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Юбки крючком с узором зигзаг

Юбки крючком с узором зигзаг Юбки крючком с узором зигзаг Юбки крючком с узором зигзаг Юбки крючком с узором зигзаг

Вязаные крючком женские юбки на лето

Вязаный крючком плед для дома с узором зигзаг

Вязаный крючком плед для дома с узором зигзаг

Вязание от Катерины. Связала это покрывало на одном дыхании за 5 дней!! Пряжа (старые запасы): акрил с хлопком, акрил, хлопок, травка, квадраты связаны из ленточной пряжи. Крючок №3. Ушло 2 кг. Покрывало связано крючком на

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Видео-уроки по вязанию узора зигзаг крючком

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Узор Шеврон или зигзаг крючком

Подробное видео по вязанию крючком узора шеврон/зиг-заг в стиле миссони. Позже я сниму видео по вязанию детского пледика этим узором.

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Узор зигзаг крючком, мастер-класс!

Узор — зигзаги или волны. Оказывается они бывают разными — ажурные и плотные,простые и более сложные .Сегодня я вам покажу один из лёгких способов со схемой и описанием!

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