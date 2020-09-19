В процессе вязания крючком довольно часто используют квадратные мотивы. Такие мотивы относятся к числу наиболее распространенных при работе с крючком.

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Подобные методики доступны даже новичкам, ведь существует множество квадратных мотивов, которые можно связать крючком простыми узорами. Мастерицы же создают из сложных многоцветных квадратных элементов эксклюзивные модели одежды и предметов быта.

Что вяжут крючком из квадратных мотивов

Технология вывязывания изделий такова: рукодельница по выкройке будущей вещи определяет, сколько отдельных квадратных элементов потребуется, затем создает нужное число деталей и соединяет их. Из квадратных мотивов крючком можно связать такие изделия:

платок, шаль;

кофту, блузку, джемпер и т.п.;

платье, сарафан;

пончо, кардиган;

сумку;

плед, одеяло;

наволочку на диванную подушку;

занавески;

коврики;

салфетки;

скатерть и пр.

Техника вязания квадратных мотивов при помощи крючка позволяет не повториться, если использовать разную пряжу, различные узоры, разнообразную тематику.

Для детских вещей чаще всего выбирают яркие цвета ниток, украшая квадратные мотивы аппликациями в форме зверушек, цветочков, листиков и пр.

Женская одежда вяжется из разных нитей, подбирая в соответствии с видом изделия.

Для предметов оформления интерьера используются совершенно иные материалы, в зависимости от назначения изделия. Коврики, покрывала, пледы, одеяла вяжут из более толстой пряжи, тогда как скатерти или шторы – из ниток того вида и толщины, которые по стилю и цвету гармонируют с общим дизайном помещения.

В чем секрет популярности квадратных мотивов при вязании крючком

Востребованность квадратных элементов объясняется широкими возможностями, позволяющими применить:

узоры плотные или ажурные;

разные виды пряжи – хлопок, шерсть, полушерсть, смешанные волокна и даже шелк;

одно- или разноцветные мотивы и пр.

Диапазон изделий, которые можно связать крючком из мотивов в форме квадрата, весьма широк — от простого прикроватного коврика до свадебного наряда. И любая вещь будет единственной в своем роде, оригинальной.

Квадратные мотивы крючком, схемы с нашего сайта

Видео-урок, как связать квадратный мотив крючком

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Красивые квадратные мотивы крючком

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Ажурный квадратный мотив крючком

Как вязать мотив смотрите по ссылке

Квадратный мотив с бабочками

Квадратный мотив с сердечком в центре

Один квадратный мотив — два варианта вязания:

Старинный квадратный мотив крючком

Схема квадратного мотива для вязания жилета крючком

Схема квадратного мотива для вязания пледа крючком

Схема вязания крючком мотива бабушкин квадрат

Авторские квадратные мотивы крючком

Видео-уроки по вязанию квадратных мотивов крючком

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Красивый ажурный квадратный мотив крючком

Эти квадратные мотивы красиво смотрятся в любом полотне и вяжутся довольно просто. На уголке мотива выполняется пико, за счет него мотивы соединяются между собой. Вязать нужно из тонкой хлопковой пряжи в 100гр/565м, крючком №0,75мм.

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Квадратный мотив с цветком в центре

Для вязания нам потребуется 5 цветов пряжи и крючок № 2,1 мм. Квадрат получается размером 13*13 см.

Квадратный мотив можно использовать для вязания пледа, подушки или прихватки.

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Плотный квадратный мотив крючком

Квадратный мотив связан крючком № 1,5 из пряжи трех цветов. Вы можете использовать другой крючок, подходящий к вашей пряже.

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