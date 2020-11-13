Лопапейса крючком

Не перестают выходить из моды красочные, яркие и теплые лопапейсы, связанные крючком. Этот вид одежды традиционно предназначался для женщин, хотя многие мужчины также предпочитают в холодную пору носить замечательный свитер, мастерски сделанный. Вязание крючком лопапейса имеет свои особенности.

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Что такое лопапейса

В северной стране Исландии примерно лет 70 назад появился новый стиль свитера, называемого лопапейсом. В основу этого стиля положены национальные традиции исландского народа. Вязание крючком лопапейсы подразумевает использование ярких геометрических узоров из пряжи контрастных расцветок.

При вязании крючком лопапейсы с круглой кокеткой изделие становится особенно привлекательным, модным. Современная индустрия моды делает ставку на использование исландских народных мотивов при вязании одежды для женщин и детей – это самобытно, интересно, красиво.

Какую пряжу можно использовать

В прошлом веке вязание крючком лопапейсы выполнялось из чисто шерстяной пряжи, требующей особого ухода и применения специальных средств. Более практично вязать теплые свитера из пряжи со смешанными волокнами, содержащей шерсть в сочетании с вискозой, полиэстером, акрилом и пр.

Постепенно геометрические узоры стали дополняться растительными или цветочными мотивами, а вместо традиционно черной и белой пряжи узоры выполняются с применением ниток любых расцветок.

Работа Галины Зарубиной @gala_zarubina

Особенности вязания круглой кокетки крючком

Круглая кокетка с узорами в исландском стиле выглядит в готовых изделиях просто великолепно, но следует помнить о некоторых особенностях вязания. Речь идет о ростке и подрезах. Если не выполнить росток, то кофта, свитер, платье будет плохо сидеть: горловина переда будет упираться в шею, а изделие – собираться вверху и тянуть назад.

Под ростком понимают увеличение высоты кокетки сзади по сравнению с передней частью, вырез которой всегда должен быть ниже. Вязание ростка крючком можно выполнить сразу после резинки, облегающей шею, но чаще всего – сразу после вывязывания круглой кокетки.

Росток делают, используя частичное вязание, когда провязываются петли спинки, не переходя на вязание рукавов и переда. Повернув работу на изнаночную сторону, вяжут петли спинки и так продолжают делать неполные ряды, пока высота спинки не превысит высоту переда примерно на 3-5 см, в зависимости от размера и запланированной глубины выреза. Потом в работу вовлекают снова петли обоих рукавов и переда.

Работа Галины Зарубиной @gala_zarubina

Достигнув до уровня подмышек, нужно сделать подрезы. Так называют нижнюю часть проймы, проходящую подмышкой и требующую добавления петель. Если этого не сделать, то изделие под рукой будет рваться. Крючок – уникальный инструмент, избавляющий от необходимости переснимать петли рукава на запасную нить и набирать петли для подрезов.

Вязальщица в месте, где должна округлиться внизу пройма, вяжет крючком цепочку из нужного для каждого подреза количества петель и дальше продолжает вязку изделия вниз по прямой.. Длина подреза определяется расчетом для каждой модели, размера, толщины пряжи индивидуально.

Какие виды изделий можно связать по мотивам лопапейсы

Для женщин и детей по мотивам лопапейсы выполняют крючком такие виды изделий:

свитер, джемпер, пуловер;

платье;

кардиган;

пальто;

пончо и др.

Если традиционно при вязании крючком лопапейсы не использовались никакие застежки и пр. детали, то теперь можно увидеть изделия по мотивам лопапейсы и с молниями, и с пуговицами, и даже с капюшонами. Изумительной красоты вещи можно создать путем вязания крючком, используя идею лопапейсы.

Лопапейса крючком от Галины Зарубиной

Как связать крючком лопапейсу, подборка схем и описаний

Многие рукодельницы освоили азы вязания лопапейсы и вяжут изделия в этом стиле крючком! Подробные описания в основном платные, но мы нашли несколько в свободном доступе. Галя Зарубина абсолютно безвозмездно делится своими описаниями на сайте , пишет книгу о вязании и публикует новости в своем инстаграм @gala_zarubina

Свитер Хельга, лопапаейса крючком от Галины Зарубиной

Размеры свитера лопапейса: 42-44/46-48

Размеры свитера лопапейса в сантиметрах:

ОГ- 82-90/90-96

ОТ- 62-70/70-78

ОБ- 88-96/96-104

Все размеры есть в одном файле.

Рекомендованный размер крючка: 2,5-3-3,5

Рекомендованный состав пряжи: меринос, меринос/акрил, кашемир, кашемир/шелк (шнурок)

Метраж: 350-450 метров в 100 граммах.

Скачать пошаговое описание вы можете по ссылке

Джемпер лопапейса крючком Nordic Fling

Размеры джемпера лопапейса: S — M — L — XL — XXL — XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS COTTON MERINO от Garnstudio 400-450-500-550-600-650 г цвет 01, натуральный; 150-150-150-150-200 г цвет 16, джинс; крючок № 4 мм.

Плотность вязани лопапейса: 18 ст.с/н х 9 р. = 10 см х 10 см.

Схема узора: см. схемы A.1-A.7.

Описание лопапейса смотрите по ссылке

Схемы вязания джемпера лопапейса

Джемпер Хельсинки в стиле лопапейса крючком

Размеры джемпера лопапейса: S — M — L — XL — XXL — XXXL

Материалы: пряжа DROPS KARISMA

550-600-650-750-800-900 грамм серого цвета №21,

100-100-100-100-150-150 грамм синего цвета № 65,

50-50-100-100-100-100 грамм светло-серого цвета №44,

100 грамм для всех размеров темно-розового цвета №39 и по 50 грамм для всех размеров следующих цветов: бирюзового №73, светло-красного №13, крючок № 4.

Плотность вязания – 18 ст.с2н x 9 рядов = 10 x 10 см.

Схемы и описание джемпера смотрите по ссылке

Джемпер лопапейса крючком от Елены Шкариной

Наш пуловер выполнен в яркой сине-красно-белой цветовой гамме. Вашему вниманию — подробный мастер класс.

Исландская лопапейса- это пуловер из шерсти с круглой кокеткой, бесшовный, связанный снизу вверх. Кокетка свитера вяжется в технике «жаккард»в виде различных оригинальных узоров, как орнамент. Рисунок расходится лучами от горловины к плечам.

Свитер лопапейса «Полуночный огонь» от Drops (связан крючком)

Свитер связан крючком с круглой кокеткой из DROPS Air. Изделие обработано сверху вниз рельефными столбиками с накидом и полосками.

Размеры S — XXXL.

Описание на английском и схемы смотрите по ссылке

Видео-уроки по вязанию крючком лопапейсы

Джемпер жаккард крючком лопапейса, часть 1

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Джемпер жаккард крючком лопапейса, часть 2

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Джемпер жаккард крючком лопапейса, часть 3

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