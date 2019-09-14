Летом взрослым и детям просто не обойтись без шорт. Если же вы умеете вязать крючком, то мы предлагаем связать эксклюзивные шорты для себя или своего ребёнка, будь то мальчик или девочка.

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Умеешь вязать крючком?

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Для начала нам нужно выбрать модель вязаных шорт

Если вы будете носить шорты в городе, то вязать их нужно плотным узорами, состоящими из ст б/н с минимальным количеством возд. петель и ажуров.

Шорты для моря, пляжа оставляют нам большой простор для фантазий. Пляжный вариант может состоять из красивых ажурных узоров, длину советуем вязать минимальную.

Детские шорты вязать крючком проще, потому что у детей нет ярко выраженных форм. Выкройка не такая сложная, изделие гораздо меньшего размера. В случае неудачи легко распустить и связать заново.

Исходя из всего вышеперечисленного, мы предлагаем вам потренироваться на детском изделии, а потом приступать к вязанию взрослого.

Выбор пряжи для вязания крючком

Пряжи сейчас в продаже очень много, но для летнего варианта неизменным фаворитом остаётся хлопок, бамбук и возможно вискоза. Журналы рекомендуют выбирать пряжу со стрейчем, чтобы вязаные крючком шорты красиво облегали фигуру и не провисали от долгого ношения. Осторожно отнеситесь к пряже из вискозы. Вискозные изделия выглядят нежно, невесомо, но изделие очень вытягивается. Вискозой нужно вязать плотно и брать крючок на размер меньше рекомендуемого.

Мягкий и в меру плотный хлопок с небольшим добавлением эластана будет самым хорошим материалом для ваших шорт.

С чем носить вязаные крючком шорты

Шорты самодостаточны сами по себе, для них не нужно подбирать какой-то специальный комплект. Их можно носить с лёгким топом, майкой или летней рубашечкой. Вы всегда можете связать к ним ажурный топ, используя такие же узоры.

Как связать детские шорты крючком

Топ и шорты крючком, работа Светланы Рыжковой



Топ и шорты для девочки Светлана связала по описанию с нашего сайта. Нитки Нарцисс, потребовалось около 1,5 моточков вместе с шапочкой. Крючок №2. Только увеличила количество набранных петель. Вязала в начале лета, так что сколько точно не помню.

Комплект топ и шорты — подробное описание.

Ажурные шорты для девочки

Размер шорт: на 3-4 года. Вам потребуется: пряжа «Ирис» (100% хлопок) -по 25 г оранжевого и желтого цветов, крючок №2. Описание работы: Наберите красной нитью цепочку из возд. п. длиной, равной обхвату талии, 3 см для свободного прилегания.

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Комплект топ и шорты

Размер 80-86 (на 2 года). Вам потребуется: 200 г голубой пряжи Alpina «LILY» (100% хлопок, 50 г/ 175 м, №080); крючок №2; 60 см тесьмы-резинки. Переплетения: ст. без накида; ст. с накидом; узор по схеме 1; обвязка

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Как быстро и просто связать крючком шорты

схема вязания шорт крючком

Описание и другие воплощения смотрите по ссылке

Ажурные шортики крючком для девочки от sulkom

Описание и схемы

Вяжем женские шорты крючком

Летний костюм крючком — работа Светланы Крючковой

Летний костюм из 100% хлопка. Связан из ниточек » vita coco» цвет белый. Использовано 10 моточков по 50 грамм.

Схема вязания кофточки:

Схемы к шортам смотрите по ссылке .

Теннисные шорты крючком

Размеры: 8/10/12/14-16

Талия: 65/69/74/82 см

Бёдра: 90/94/99/106 см

Размеры готового изделия:

Талия: 83/88/92/96,5 см

Бёдра: 101/110/114/120 см

Длина: 25/26/26/27 см

Для вязаных шорт вам потребуется: хлопковая пряжа Sirdar Cotton DK (100% хлопок; длина = 212 метров в 100 граммах) 300/300/300/400 г голубого цвета 515, крючок 4 мм, игла.

Описание смотрите по ссылке

Вязаные крючком шорты — работа Ольги Арикайнен

Пляжные/домашние шортики, связанные крючком. Мотивы соединяются при провязывании последнего ряда. Пряжа Ромашка 100% хлопок. Расход 200 г. Крючок 2 мм. Схема вязания шорт:

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Летние шорты крючком, мастер — класс!

В моем исполнении пряжа Пехорка стрейчевая 160м / 50 гр. Крючок 2,5 (можно выбрать любого другого производителя пряжи, желательно чтоб пряжа была стрейчивая).

Описание и схемы по ссылке

Топ и шорты — пляжный комплект

Размер комплекта: 40. ШОРТЫ Задняя и передняя половины шорт: Начинать вязание с пояса. Набрать цепочку из 50 в. п. и вязать 16 р. полуст. с/н. Затем для шагового скругления прибавить в каждом 4-м р. 5 раз по 1

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Желтые шорты, связанные крючком

Шорты вязать единым полотном. Нитки лучше взять с эластаном, потому что обычный хлопок в носке будет сильно растягиваться. Набрать 192 возд. петли. и вязать ст. с н. по направлению вниз от линии талии. В первом

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Шорты в морском стиле. Филейное вязание

Размер: 44. Вам потребуется: 200г х/б пряжи; крючок №2. По схемам 9 и 9 а свяжите 8 квадратов, которые соедините в кольцо. Затем по низу этого кольца вяжите филейную сетку по кругу. Провязав 12 см, свяжите перемычку

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Комплект с шортами от Ирины Хорн

Схемки есть по ссылке

Вязаные легкие шорты

В статье приведено описание стандартной модели шорт и выкройка. По нему вы сможете связать шорты любым рисунком и украсить их на свое усмотрение. Модель выполнена крючком. Вам потребуется: 150 гр х/б пряжи, крючок № 1,5. Вяжем основным узором по

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Ажурные шорты крючком, мастер -класс!

Материалы: крючок №2, пряжа 100% хлопок.

Сегодня я покажу как просто можно связать вот такие ажурные шортики. Они идеально подойдут для пляжных прогулок.

В интернете так мало разнообразия среди вязанных шортов, что я придумала свою модельку и поделюсь ей с вами.

Мастер — класс смотрите по ссылке

Красивые летние шорты крючком с рюшами

Размер: S/M – L – XL/XXL.

Материалы: 300-350-350 г. пряжи DROPS SAFRAN (100% хлопок, 50 г./160 м.), крючок 2.5 мм.

Плотность вязания: 26 ст. с/н * 16 рядов = 10*10 см.

Шорты крючком, описание

Шорты крючком, схема

Шорты связанные крючком с красивой каймой

Описание шорт из Дропс

Белоснежные шорты и топ крючком

Схемы есть по ссылке

Комбинезон крючком

Связан он из пряжи Alize bamboo fine-(100 гр. /440 м, 100% бамбук) крючком № 1,5. Размер 36 или 42 российский. Очень странное описание, но выкройка похожа на правду. Если вы будет вязать такой комбинезон на больший размер, то нужно учесть выпуклость пятой точки и сделать заднюю часть шорт подлиннее. А еще желательно связать ластовицу в любом размере. Так что доработать эту модельку придется по ходу вязания. Но идея нам очень понравилась, поэтому мы решили добавить ее в подборку.

Комбинезон крючком, схема вязания

Как связать красивые шорты крючком

Выкройка к данной модели скудная, зато хорошо видно, как делать прибавки, убавки при вывязывании шорт столбиками с накидом. Вы можете сделать свою выкройку и прикладывая вязаное полотно «посадить» шорты на свою фигуру. А еще у этой модели хорошая схема каймы. Ее можно применить к синим шортам от Дропс, в которых как раз не хватает схемы обвязки..

Шорты крюком с воланами или оборочками

Красивая модель для тех, кто хочет придать объем бедрам, хоть и небольшой.

Первые цифры в описании даны на размер S, оранжевым цветом на M, а последняя на L. Такие же обозначения на выкройке.

Для вязания вам потребуется 280 (310-340) гр тонкой вискозной пряжи.

Основа шорт вяжется филейной сеткой по данной схеме и выкройке. Далее на сетку сверху привязываются воланы, первые 2 через 3 ряда, а 4, 5, 6 волан через 2 ряда сетки.

Цветные шорты и сумочка крючком

Размеры: 36 (38/40). Вам потребуется: 100 гр бежевой, 50гр бирюзовой, зеленой, лиловой, красной и серой пряжи Elastico (96% хлопка, 4% полиэстера, в 160м/50гр), крючок № 3,5.

Как связать яркие шорты крючком

Ажурные шорты крючком

Размеры: 34/36 (38/40). Вам потребуется: пряжа Elastico (96% хлопка, 4% полиэстера, в 160м/50гр), 150/200гр цвет экрю, крючок № 3,5, тесьма из тафты длиной 1,8 м и шириной 6 см.

Винтажный комплект: жакет и шорты крючком

Очаровательный ажурный летний кардиган и шортики в стиле винтаж!

Описание из журнала «Ирэн».

Описание дано на следующие размеры: 36/38, 40/42/44, 46/48, 50/52.

Схемы по ссылке

Шорты крючком — идеи 2021

Если вам понравились шорты — переходите в инстаграм в профиль автора. Некоторые описания платные.

Видео уроки, как вязать крючком шорты

Шорты крючком на лето

В этом видео рассмотрим, как связать шорты крючком на лето. Вам понадобится 150 гр. пряжи — хлопок 300 м. на 50 гр . в два сложения, или 300 м. на 100 гр. в одно сложение. Крючок №2. Размер зависит от первого наборного ряда. Он должен быть равным обхвату бедер. На видео даны мерки на обхват 84 см. Шорты вяжутся очень легко, справится даже начинающая вязальщица. Узор можно менять на любой другой. От этого принцип вязания не изменится.

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Шорты крючком на основе шестиугольного мотива

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Схема мотива:

Шорты крючком на три года

Детские шорты крючком. На 3 года. Пряжа «Пехорка» натуральный хлопок Цвет «Маренго». 420м\100г. Крючок № 2 и №3. Пряжи понадобится 1 моток.

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