Очень популярный среди рукодельниц узор ракушки или веера крючком имеет множество модификаций, от плотного до невероятно ажурного. В нашей статье мы собрали больше 60 схем вязания ажурного узора ракушки (веера) крючком и примеры изделий, которые можно связать данным узором

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Узор ажурные ракушки или веера назван так благодаря своей форме, напоминающей плоскую ракушку. Самым простым ракушкам научили меня в школьном кружке по вязанию. Преподавать сказал, что использует его чаще всего для обвязки изделий.

Как вязать самые простые ракушки крючком (не ажурные)

Ракушки вяжутся на основе предыдущего ряда из столбиков с накидом или без накида. Выполняем обвязку по лицевой стороне изделия, так столбики смотрятся красивее. Провяжите 1 возд. петлю, затем ст б/н в след. петлю, пропустите один столбик предыдущего ряда и вяжите 5 ст. с/н в след. петлю. Получится ракушка. Пропустите 1 столбик и свяжите 2 ст. б/н, либо 1 столбик, либо вообще соед. петлю, чтобы закрепить первую ракушку. Повторяйте вязание ракушек (вееров) до конца полотна по прямой или по кругу. Это самая простая и красивая отделка края любого изделия.

Какие бывают узоры с ракушками

Узор Ракушки (веера) крючком могут быть:

плотные, их схемы используют при вязании теплых изделий крючком, пледов, покрывал.

ажурные схемы — сочетание столбиков с 1, 2, 3 накидами и возд. петель. Используются для вязания летних вещей, как детских, так и взрослых. Для вязания теплых и легких шалей, палантинов и т.д.

объемные ажурные ракушки (веера) они вяжется с использованием рельефных столбиков крючком.

ажурные ракушки из сложных витых столбиков и столбиков с 4 накидами.

многоцветные ажурные ракушки.

ажурные ракушки с пышными столбиками (поп-корн).

Мы приводим в статье больше разнообразие разных вариантов ажурных схем ракушек и не только, чтобы вы могли найти для себя нужные.

Платье из коллекции Oscar de la Renta связано узором «ракушки»

Схемы вязания узора ажурные ракушки (веера) крючком

Схемы ажурных узоров ракушки

Схема узора ажурные ракушки

Схема узора объемные ракушки

Схемы вязания изделий с узором ракушки крючком

Вязаное крючком ажурное платье. Работа Олеси Петровой

Платье связано крючком, ниточки детский хлопок, крючок 1.5. Сначала связала лиф платья, от лифа вниз вязала само платье до желаемой длины (схема — ракушки), на предпоследнем этапе вязалась ажурная спинка, схема — ленточное кружево, последний

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Шляпка для девочки крючком. Работа Ирины Игошиной

Шляпка была связана для дочки (1,5 года) из пряжи СОСО белого цвета и пряжи Ирис (в 2 сложения) темно-синего цвета, крючок 1,3. Узор довольно плотный, поэтому шляпка отлично держит форму без регилина и накрахмаливания. Поля связаны

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Вязаная сумка Ветвь рябины. Работа Евгении Руденко

Сумка «Ветвь рябины». Подарили мне моточек пряжи Кауни, увидев красивое сочетание оттенков и вдохновившись началом осени, связала себе вот такую сумочку. Вязание начинала по кругу с дна сумочки по схеме, только делала 3 ряда,далее перешла на

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Платье и шапочка для девочки с узором ажурные ракушки

Платье и шапочка для девочки двух лет. Пряжа: Состав: 75%-хлопок, 25%-микрофибра( Ниточка очень мягкая и нежная, не дает усадку и не растягивается). Метраж : 50 гр. 350 м. Крючок № 1.75мм. Расход 170гр. бирюзового и розового

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Вязаный крючком ажурный палантин — работа Натальи Трусовой

Палантин пышный, связан крючком № 2,5, пряжа акрил adelia «maria» 8 мотков по 227м. По времени на работу ушло 10 дней. Узор объемные веерочки или ракушки по разному их называют. Длинна шали 170см, ширина 55

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Ажурный сарафан для дочки крючком с узором ракушки

Платье-сарафан связан Анастасией Теленьга по схемам IrioKi с сайта 7ya.ru. Отличается он застёжкой, у Анастасии она верху на плечиках, а не на спинке и размер побольше. Нитки МАКСИ и крючок 2.

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Вязаная ажурная юбка с узором ракушки

Размер юбки: 36/38. Для вязания вам потребуется: 250 г синей пряжи COUNTRY, 150 г белой пряжи CLASSICA , крючок № 4, № 6, № 8 и № 10. Основной узор: вязать по схеме. Плотность вязания юбки: 1 раппорт

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Шаль ажурная Ракушки. Работа Марины Михайловны

Шаль «Ракушки» связана из китайской пряжи » Беби». Цвет насыщенный синий. Вес изделия 700 гр. Кисти 22см. Размер 238 на 119. Эта большая, уютная шаль согреет вас в холодные зимние вечера. Пряжа полушерсть, 350-400м/100 гр. Схема

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Вязаная крючком шапка Шоколадные ракушки — работа Яны

Зимняя вязаная женская шапка «Шоколадные ракушки» связана из секционно окрашенной пряжи «Кашемир» 100% шерсть, 100г/300м. Вязка объёмная, витыми столбиками. Ушло больше 100 грамм. Отдельно о витых столбиках. Сломанный крючок, два дня свободного времени и потраченных нервов

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Пляжное ажурное платье, связанное крючком с узором ракушки

Пляжное ажурное платье, связанное крючком узором «ракушки». Пряжа Семёновская «Нежность» (47% хлопок», 53% вискоза; 100гр/400м). Слева шлица, лиф подчёркнут кулиской (протянут шнур). Длина платья чуть ниже колен (насколько хватило пряжи). Вязала без выкройки, снизу вверх, для рукавов

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Рельефный узор Ракушки, описание и видео мастер-класс

Интересный объемный узор подойдёт для отделки гладкого полотна. Вязаная полоска «ракушек» по низу кардиганы или кофты очень эффектно смотрится. Также узор можно использовать при вязании шапки. Более интересно узор смотрится из толстой пряжи. Сложность узора —

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Плед для новорожденного крючком с узором ажурные ракушки

Здравствуйте, дорогие рукодельницы. Предлагаю вашему вниманию ажурный плед для новорожденного малыша. Связан он крючком 3, из пряжи ЯрнАрт Бэби (150 м =50 гр), ушло примерно 9 моточков по 50 гр. Описание пледа с узором ажурные ракушки: Итак, набираем цепочку длинной 90 см

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Весенняя шапка — бини для девочки крючком. Работа Ирины

Шапка-бини связана крючком узором ракушки по схеме для девочки 10-11 лет, на ОГ 54 см. Высота шапки 25 см. Пряжа: Safina Verona 100% бамбук, 405м/50 гр. Понадобилась нам шапочка на весну, но не обтягивающая голову, а с напуском, чтобы поместились

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Вязаная крючком шаль с ажурным узором ракушки

Шаль ажурные Ракушки -2. Большая, красивая шаль выполнена из 100% акрила. Кисти 22 см. Цвет нежно — зелёный. Пряжа Семёновская Каролина. Вес изделия 600 гр. Крючок № 2,5. В фото есть варианты этой шали в разном

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Сарафан для девочки с узором ажурные ракушки крючком

Ажурный сарафан для девочки 1 год. Пряжа «Анна» 1 моток. Крючок 1,90 или 1,75. Атласная лента около 2м. Пуговицы 3шт и декоративные цветы 3 шт. Описание ажурного сарафан: Кокетка: Набрать цепочку из 92 в.п. Далее вяжем по схеме 1. до 4

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Видео-уроки по вязанию узора ажурные ракушки крючком по схемам

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Как связать узор ажурные ракушки крючком

Образец связан из толстой пряжи, но в изделии лучше всего использовать пряжу толщиной 300-600 м в 100 гр. Подойдет для вязания летних платьев и топов.

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