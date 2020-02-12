При вязании крючком используют два вида узоров: плотные или ажурные. Они могут быть как плоскими, так и объёмными. Чаще всего ажурные узоры бывают плоскими, и используются для создания воздушных, изящных вещей.

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Связать такой узор намного проще, чем кажется. Большинство собранных здесь схем будут понятны даже начинающим рукодельницам.

Какие изделия можно связать ажурными

Вещи, связанные по данным схемам – не обязательно лёгкие, нежные, невесомые. Если выбрать более толстую пряжу, мотивы подойдут для зимней одежды и не только. Вот некоторые виды изделий, которые можно связать крючком, используя такую вязку:

летняя одежда – платья, кофточки, юбки;

тёплые вещи – шарфы, шали, палантины, кардиганы, свитеры;

аксессуары – сумочки, косметички, воротнички, украшения, ажурные вставки;

предметы интерьера – скатерти, салфетки, думочки, покрывала, занавески.

Ажурный узор может быть самостоятельным мотивом изделия или использоваться для создания украшения к платью, пиджаку, пальто, сумочке. Часто такими воздушными делают вставки для вязаных крючком, спицами или для текстильных изделий, а также клапаны сумочек, косметичек.

Женские платья связанные крючком обычно не требует специально сшитой подкладки. Если узор очень воздушный, можно одеть под него простое тонкое платье из трикотажной или другой материи. Она должна быть тонкой и гладкой.

Летний ажурный узор, связанный крючком для туники или кардигана

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Какие материалы использовать для работы

Ажурные узоры вяжут крючком не только из тонкой пряжи. Они очень эффектно смотрятся как из тончайших, так и из самых толстых нитей. Соответственно, к ним подбирают крючок подходящего номера. Полотно красиво само по себе из однотонных ниток, однако, можно взять разноцветную (меланжевую) пряжу, или нити разных цветов. Качество материала может быть самым разным – от синтетики до натуральных шерсти и хлопка.

Вязаные крючком вещи, при кажущейся нежности, прекрасно держат форму. Это относится и к ажурному полотну. Переплетение воздушных петель и столбиков позволяет ему тянуться, но не деформироваться в процессе эксплуатации. Изделия получаются не только красивыми, но и долговечными.

Схемы вязания ажурных узоров крючком

Узор ажурные ракушки крючком

Разноцветный ажурный узор крючком

Ажурный узор ананасы крючком

Красивые узоры

Схемы вязания изделий крючком с ажурными узорами

Детский плед с ажурным узором крючком

Шикарный белоснежный плед из 100% хлопка! Невероятно нарядный и подойдёт для любого торжественного случая — выписка из роддома, крещение или любой другой праздник. Бесподобно смотрится в кроватке или в коляске! Связан плед из 4-х мотивов, сшитых

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Палантин крючком с ажурным узором

Палантин «Черная жемчужина». Размер палантина 50 на 160см. Крючок № 2.1 . Палантин связан из Семеновской пряжи Ирина (66% мерсеризованный хлопок, 34% вискоза). У каждой девушки или женщины должен иметься такой атрибут как палантин. Он представляет

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Женский розовый жакет с узором

Пряжа Cocco 50гр/240м цвет 3866, Размер жакета: 52-54. Расход пряжи 500 гр. Крючки Кловер №№ 1,25; 1,5; 1,75. Последовательность и схема показаны на фото. Схемы вязания жакета:

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Ажурный палантин с каймой

а палантин потребовалось два мотка пряжи Alize Ланаголд 800 (800м/100гр) Состав: 49% шерсть, 51% акрил. Крючок Clover 1,75 Палантин вяжется в одном направлении, кайма с двух сторон вяжется сразу с основным узором (схема прилагается). Количество раппортов

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Ажурная юбка крючком

Юбочка связанна крючком из кировского Ириса. На мой 52-54 размер всего ушло 500гр. ниток. Юбка связана по довольно-то любимой схеме в мире вязальщиц. Только, если вязать строго по схеме, то с каждым ярусом рисунка идёт

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Женский ажурный джемпер

Ажурный джемпер связан из пряжи Альпака от Ареола (385 метров в 50 граммах, состав: 25% альпака, 26% шерсть, 49% полиакрил). На 44-46 размер потребовалось 3 мотка пряжи. Крючок 2.5. Джемпер несложен в исполнении. Отдельно вяжутся по

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Белая юбка с ажурным узором

Здравствуйте девочки!!! Связалась у меня длинная юбка по мотивам известной юбки «Пагода». Он-лайн был здесь. Для данной модели я использовала пряжу MILOS 709 перламутрово-серый, 65% модал, 35% акрил, 700м/100г крючок № 3, вязала в 2 нити.

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Видео-уроки по вязанию крючком ажурных узоров

Ажурный узор Ракушки

Раапорт узора состоит из 10 петель и двух рядов. Крючок № 2, пряжа Детская нежность.

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Ажурный узор для пуловера

Вязание ажурного узора крючком. Раппорт = 10 п. По высоте повторяются 4 первых ряда. Узор несложный, им можно связать очень красивый женский пуловер (в объёме смотрится как кружево).

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Красивейший ажурный узор

Раппорт состоит из 16 петель и 8 рядов. Красивейший и простейший ажурный узор крючком «Цветы» для топа, для летнего платья или туники.

https://youtu.be/4JnmDpVqplg

Ажурный узор из цветочков

Такой узор подойдет для вязания кардигана, жакета и интерьерных вещей.

Образец будем вязать из полушерсти толщиной 100гр/350м.

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